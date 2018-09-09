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Погба: после победы на ЧМ-2018 игроков сборной Франции стали чаще узнавать
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Погба: после победы на ЧМ-2018 игроков сборной Франции стали чаще узнавать 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Хавбек английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба признался, что его и других игроков французской национальной команды стали чаще узнавать на улице и в общественных местах после победы сборной на чемпионате мира 2018 года в России, сообщает "Советский спорт".
"Да, люди изменились. Это сложно не заметить. Теперь нас чаще узнают по всему миру. Конечно, и до чемпионата мира было не так просто спокойно пройти по улице, но теперь это стало практически невозможно. Приезжаешь в какую-нибудь закусочную, и все тебя тут же узнают, просят сфотографироваться", — приводит слова Погба leJDD.
Ранее сообщалось английский «Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с полузащитником сборной Франции Полем Погба.
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