Погба: после победы на ЧМ-2018 игроков сборной Франции стали чаще узнавать

"Да, люди изменились. Это сложно не заметить. Теперь нас чаще узнают по всему миру. Конечно, и до чемпионата мира было не так просто спокойно пройти по улице, но теперь это стало практически невозможно. Приезжаешь в какую-нибудь закусочную, и все тебя тут же узнают, просят сфотографироваться", — приводит слова Погба leJDD.

Ранее сообщалось английский «Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с полузащитником сборной Франции Полем Погба.