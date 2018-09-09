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Дидье Дешам: Сборная Франции обязана уважать команду Голландии
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Дидье Дешам: Сборная Франции обязана уважать команду Голландии 

Советский спорт 1 час назад
9 сентября на стадионе «Стад де Франс» состоится второй тур группового этапа Лиги наций между сборными Франции и Голландии.
«Мы обязаны играть на протяжении всех 90 минут и уважать соперника. Они провели очень хорошую игру со сборной Перу и выиграли. Эту будет наша вторая игра в Лиге наций. Мы проведем ее дома. Конечно, невозможно предугадать, чем она закончится, но единственный результат, на который мы рассчитываем — это победа», — цитирует главного тренера сборной Франции Дидье Дешама Goal.
В первом туре Лиги наций французы сыграли вничью с командрй Германии (0:0). Голландцы одержали победу над Перу (2:1) в товарищеском матче.
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