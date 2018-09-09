Дидье Дешам: Сборная Франции обязана уважать команду Голландии

9 сентября на стадионе «Стад де Франс» состоится второй тур группового этапа Лиги наций между сборными Франции и Голландии.

«Мы обязаны играть на протяжении всех 90 минут и уважать соперника. Они провели очень хорошую игру со сборной Перу и выиграли. Эту будет наша вторая игра в Лиге наций. Мы проведем ее дома. Конечно, невозможно предугадать, чем она закончится, но единственный результат, на который мы рассчитываем — это победа», — цитирует главного тренера сборной Франции Дидье Дешама Goal.

В первом туре Лиги наций французы сыграли вничью с командрй Германии (0:0). Голландцы одержали победу над Перу (2:1) в товарищеском матче.