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Украина одержала вторую победу в Лиге наций, обыграв на своём поле Словакию
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Украина одержала вторую победу в Лиге наций, обыграв на своём поле Словакию 

Чемпионат.com + ещё 5 1 час назад
Сборная Украины победила команду Словакии в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА. Встреча состоялась во Львове на стадионе «Арена Львов» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
На 79-й минуте главный арбитр игры Анастасиос Сидиропулос назначил пенальти в ворота словаков за фол со стороны защитника Милана Шкриньяра. 11-метровый удар реализовал полузащитник Андрей Ярмоленко.
Сборная Украины, набрав 6 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице группы 1 в Лиге B, Словакия (0) — на последней строчке.
Следующий матч команда Украины проведёт в Харькове с Чехией 16 октября, сборная Словакии встретится с чехами на домашнем стадионе 13 октября.
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