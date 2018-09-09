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Украина — Словакия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00
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Украина — Словакия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00 

Чемпионат.com 2 часа назад
Сегодня, 9 сентября, на стадионе «Арена Львов» состоится матч второго тура группового этапа Лиги наций между сборными Украины и Словакии. Команды представляют первую группу Лиги В. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Встречу обслужит бригида арбитров из Греции во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. Помогать ему будут ассистенты Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный рефери — Дамианос Эфтимиадис.
Соперником команд по групповому этапу Лиги наций является сборная Чехии. Украина в первом туре обыграла чешскую национальную команду со счётом 2:1. Сборная Словакии встретится с командой Чехии 13 октября в рамках третьего тура Лиги наций. Все команды данной группы не принимали участия в прошедшем чемпионате мира—2018.
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