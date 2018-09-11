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В стартовом составе сборной Италии впервые за 20 лет не было игроков «Ювентуса»
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В стартовом составе сборной Италии впервые за 20 лет не было игроков «Ювентуса» 

Soccer News + ещё 2 13 минут назад
Фото: Soccer News
В стартовый состав сборной Италии в матч Лиги наций с Португалией (0:1) не попал ни один из представителей «Ювентуса».
В последний раз такое случалось в 1998 году, когда Италия разгромила Камерун (3:0).
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