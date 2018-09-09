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Афлитулин: «УГНТУ-ВНЗМ» забил «Спартаку» много нелепых голов
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Афлитулин: «УГНТУ-ВНЗМ» забил «Спартаку» много нелепых голов 

Чемпионат.com 1 час назад
Разыгрывающий московского «Спартака» Иналь Афлитулин поделился впечатлениями от победы над уфимским «УГНТУ-ВНЗМ» со счётом 26:24 в матче мужского чемпионата России по гандболу.
«Это первая встреча сезона, поэтому чувствовалось напряжение. Как бы ни смотрелась игра, могу сказать, что мы готовились к ней самым серьёзным образом. Матч был непростой, но мы были уверены в победе. Не скажу, что была нервная концовка. Сопернику очень везло. В наши ворота залетело множество нелепых мячей. Игра была трудной, но ничего страшного. Мы готовимся к следующим матчам и Кубку ЕГФ, где на кону будет стоять очень многое. Являются ли эффектные голевые передачи импровизацией? Это моя работа», — сказал Афлитулин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата». Отметим, что Афлитулин, сделавший 9 голевых передач, был признан организаторами лучшим игроком встречи.
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