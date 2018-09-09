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Борис Игнатьев: В матче с чехами уступить не имеем права
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Борис Игнатьев: В матче с чехами уступить не имеем права 

Советский спорт + ещё 1 2 часа назад
Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев — о предстоящем товарищеском матче с командой Чехии.
— Россия — фаворит встречи, — приводит слова Игнатьева официальный сайт УЕФА. — Одно из достоинств нашей команды — сильное желание выигрывать микроэпизоды. А ведь из них и складывается результат матча.
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Уступить не имеем права — уровень психологической уверенности у нас выше, чем у противника. Да и российские болельщики после первенства мира стали гораздо требовательнее.
На матч с Турцией сложно было дать прогноз. А сейчас, считаю, победит Россия. Ставлю на 2:0.
Напомним, матч Россия — Чехия состоится завтра, 10 сентября в Ростове-на-Дону и начнется в 19:00 по московскому времени.
Как завершится матч Россия — Чехия?
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