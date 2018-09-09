Лига наций 2018: интерактивное расписание всех матчей группового этапа

Sputnik начинает следить за матчами Лиги наций — нового турнира УЕФА среди европейских сборных команд по футболу. Матчи турнира призваны заменить большую часть товарищеских встреч и будут связаны с отборочным циклом Чемпионата Европы.

Как показано на интерактивной инфографике Sputnik Беларусь, 55 команд, участвующих в турнире, распределены по 4 лигам (A, B, C и D) в соответствии с рейтингом УЕФА. Каждая лига состоит из 4 групп по 3 или по 4 команды. Сборные проведут по 4-6 игр в зависимости от размера своей группы.

Победители групп Лиги А в июне 2019 года сыграют в финальной стадии, остальные команды будут сражаться за повышение в классе и возможность пробиться на Евро-2020.

В интерактивной инфографике Sputnik расписание всех матчей турнира распределено как по датам, так и по группам, внутри которых играют команды. Вы можете выбрать интересующую вас дату матча, а также лигу и группу нужной сборной.

Время начала матчей указано для часового пояса GMT/UTS +3 без перехода на зимнее (Минск, Москва); совпадает с летним временем в странах Балтии, Украине, Молдове и Израиле.