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Лига наций 2018: интерактивное расписание всех матчей группового этапа
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Лига наций 2018: интерактивное расписание всех матчей группового этапа 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
Sputnik начинает следить за матчами Лиги наций — нового турнира УЕФА среди европейских сборных команд по футболу. Матчи турнира призваны заменить большую часть товарищеских встреч и будут связаны с отборочным циклом Чемпионата Европы.
Как показано на интерактивной инфографике Sputnik Беларусь, 55 команд, участвующих в турнире, распределены по 4 лигам (A, B, C и D) в соответствии с рейтингом УЕФА. Каждая лига состоит из 4 групп по 3 или по 4 команды. Сборные проведут по 4-6 игр в зависимости от размера своей группы.
Победители групп Лиги А в июне 2019 года сыграют в финальной стадии, остальные команды будут сражаться за повышение в классе и возможность пробиться на Евро-2020.
В интерактивной инфографике Sputnik расписание всех матчей турнира распределено как по датам, так и по группам, внутри которых играют команды. Вы можете выбрать интересующую вас дату матча, а также лигу и группу нужной сборной.
Время начала матчей указано для часового пояса GMT/UTS +3 без перехода на зимнее (Минск, Москва); совпадает с летним временем в странах Балтии, Украине, Молдове и Израиле.
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