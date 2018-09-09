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Юные гандболисты провели тренировки на песке
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Юные гандболисты провели тренировки на песке 

САРАТОВ24 52 минуты назад
Фото: САРАТОВ24
Воспитанники саратовской гандбольной школы вернулись из Анапы. На море у детей проходили подготовительные к сезону сборы. Школьники тренировались два раза в день на пляже. Ребята занимались физической подготовкой и работали с мячами. Отрабатывали броски. Также проходили товарищеские игры в пляжный гандбол с командой Астрахани. В свободное время ребята посещали океанариум и играли в настольный теннис. По словам детского тренера Виталия Галкина, воспитанники отделения игровых видов спорта по гандболу на протяжении последних трех лет принимают участие в Первенстве России по разным возрастным группам. «Эти сборы в Анапе прошли очень плодотворно и довольны остались все. Юные спортсмены, побывавшие на черноморском побережье и я, что ребята смогли пройти хорошую подготовку», — поделился впечатлениями наставник команды. Также, завтра на площадке спорткомплекса «Юбилейный» состоится вторая игра стартовавшего нового сезона Суперлиги. Гандболисты «СГАУ-Саратов» принимают астраханское «Динамо». Игра начнётся в 18:30 по местному времени.
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