Юные гандболисты провели тренировки на песке

Воспитанники саратовской гандбольной школы вернулись из Анапы. На море у детей проходили подготовительные к сезону сборы. Школьники тренировались два раза в день на пляже. Ребята занимались физической подготовкой и работали с мячами. Отрабатывали броски. Также проходили товарищеские игры в пляжный гандбол с командой Астрахани. В свободное время ребята посещали океанариум и играли в настольный теннис. По словам детского тренера Виталия Галкина, воспитанники отделения игровых видов спорта по гандболу на протяжении последних трех лет принимают участие в Первенстве России по разным возрастным группам. «Эти сборы в Анапе прошли очень плодотворно и довольны остались все. Юные спортсмены, побывавшие на черноморском побережье и я, что ребята смогли пройти хорошую подготовку», — поделился впечатлениями наставник команды. Также, завтра на площадке спорткомплекса «Юбилейный» состоится вторая игра стартовавшего нового сезона Суперлиги. Гандболисты «СГАУ-Саратов» принимают астраханское «Динамо». Игра начнётся в 18:30 по местному времени.