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Украина — Словакия — 1:0 (обзор)
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Тутберидзе ушла во время выступления Медведевой

Украина — Словакия — 1:0 (обзор) 

Soccer News 39 минут назад
Фото: Soccer News
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги Наций дивизиона В, в котором сборная Украины минимально обыграла национальную команду Словакии.
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