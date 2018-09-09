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Украина — Словакия — 1:0 (обзор)
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Украина — Словакия — 1:0 (обзор)
Soccer News
39 минут назад
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Soccer News
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги Наций дивизиона В, в котором сборная Украины минимально обыграла национальную команду Словакии.
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