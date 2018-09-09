Шевченко: «Команда выполнила тактический план на игру»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу своей команды над Словакией в рамках 2-го тура Лиги Наций.

"Готовили ребят к такой игре. Знали, что Словакия — очень сбалансированная команда. Они давно играют одним качественным составом. Я благодарен ребятам за отношение к игре. После хорошего матча с Чехией было очень важно восстановиться, немножко поменять менталитет, потому что играть так же, как с чехами, нам было намного сложнее в игре со Словакией. Здесь нужно было терпеть, не рисковать. Просили исключить опрометчивые действия, играть компактно, исключить потери мяча и искать свой момент. Мы его в итоге нашли.

Чувствовалась нехватка сил, просили поменьше включаться в каждый момент. Только в эпизоды, где есть перспектива развития атаки. Постоянно атаковать мы не могли — боялись пропустить контратаку. Команда выполнила тактический план на игру", — цитирует 41-летнего специалиста Чемпионат.