Черчесов остался доволен настроем российских футболистов в матче против сборной Чехии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сентября. / ТАСС /. Футболисты сборной России показали нужный настрой и выполнили план в товарищеской игре с командой Чехии. Об этом журналистам заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов

В понедельник сборная России разгромила команду Чехии в товарищеском матче со счетом 5:1. Встреча прошла в Ростове— на-Дону.

"Дали возможность играть тем, кто готов, кто тактически лучше подходил. Дали нескольким игрокам проявить себя. Можно остаться в каких-то моментах довольными, какие-то моменты нужно подтянуть. Доволен настроем, и то, что мы планировали, — выполнили", — сказал Черчесов.

"Через месяц будет то же самое — играть будут те, кто лучше готов. Эти две игры показали, что раньше мы не зря сделали маленькие умозаключения. Мы вызывали более сильных потенциально, но не могли за два-три дня их подготовить. Тогда решили ставить тех, кто готов лучше", — добавил он.

По словам тренера, обойма сборной расширяется. «Сегодня проявили себя те, кто не был в обойме, обойма расширяется. Сегодняшнюю игру можно забыть, этот сбор можно забыть — именно это я сказал футболистам», — заключил Черчесов.

Ионов проявил свои качества

Полузащитник сборной России Алексей Ионов в матче с чехами отметился двумя голами. «Ионов у меня играл два года в „Динамо“, я прекрасно знаю его качества. И сегодня он их проявил», — поделился своим мнением главный тренер национальной команды, который в 2014-2015 годах работал в московском «Динамо».

На матче присутствовало 45 тысяч зрителей. «Боление было качественным, мне очень понравились болельщики. Еще неизвестно, что было более качественным — наша игра или поддержка», — подытожил Черчесов.

Следующий матч сборная России проведут 11 октября в Лиге наций против команды Швеции. Игра пройдет в Калининграде.