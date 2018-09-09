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Черчесов рассказал о готовности сборной перед матчем с чехами
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Черчесов рассказал о готовности сборной перед матчем с чехами 

Газета.Ru + ещё 20 9 сентября 2018
Фото: Газета.Ru
Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал о готовности национальной команды к товарищескому матчу против сборной Чехии, который состоится 10 сентября в Ростове-на-Дону, сообщает Sport24.
"Турки поджали нас в концовке прошлой игры, я это заметил. Увы, у нас не было контригры в этот период. В целом я доволен тем, как команда готова к матчу с Чехией. Вроде бы, все восстановились.
Что касается моей позиции на счет того, чтобы сборная чаще проводила открытые тренировки с болельщиками, то на больших стадионах люди на трибунах не мешают, на маленьких если приходит много народу, есть какая-то неорганизованность. По возможности будем делать это. Мы не от кого не закрывались", — заявил 55-летний специалист.
Ранее сообщалось, что сборная России тренируется без Артема Дзюбы и Федора Кудряшова.
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