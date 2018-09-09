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Гушбауэр: футболисты сборной России играют четко и слаженно в обороне
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Гушбауэр: футболисты сборной России играют четко и слаженно в обороне 

ТАСС 18 минут назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу показывает четкую и слаженную игру в обороне. Такое мнение на пресс-конференции перед товарищеским матчем высказал полузащитник сборной Чехии Йозеф Гушбауэр.
"Мы смотрели матч сборной России против команды Турции (российская команда выиграла в Трабзоне во встрече Лиги наций со счетом 2:1 — прим. ТАСС). В обороне команда играет четко и слаженно, у нас возникнут проблемы с взятием ворот. Мы не расцениваем эту игру как товарищескую. Будем играть на победу, постараемся порадовать болельщиков", — сказал Гушбауэр.
"Игра сборной России очень понравилась, команда заслуженно вышла в четвертьфинал чемпионата мира", — добавил футболист.
В предстоящем матче в составе россиян не сыграет ряд ведущих футболистов, включая форварда Артема Дзюбу. «У нас все равно будут сложности. Это сильная команда, даже несмотря на отсутствие нескольких игроков», — добавил Гушбауэр.
Матч Россия — Чехия пройдет в Ростове-на-Дону в понедельник, начало в 19:00 мск.
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