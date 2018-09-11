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Сборная России по футболу разгромила Чехию в товарищеском матче
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Сборная России по футболу разгромила Чехию в товарищеском матче 

Газета.Ru + ещё 99 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Игра проходила на стадионе в Ростове-на-Дону и завершилась победой россиян со счетом 5:1.
Дублем в составе сборной России отметился полузащитник Алексей Ионов, один мяч он забил с пенальти. Еще по одному голу на свой счет записали хавбек Александр Ерохин и форварды Антон Заболотный и Дмитрий Полоз. В составе чешской команды отличился Томаш Соучек.
Свою следующую встречу подопечные Станислава Черчесова проведут против команды Турции во 2-м туре Лиги наций. Игра состоится 14 октября в Сочи.
Ранее сообщалось, что Дениса Черышева не беспокоит тема с допингом.
Футбол. Товарищеские матчи Россия — Чехия — 5:1 Голы: 1:0 — Ионов, 8; 2:0 — Заболотный, 24; 3:0 — Ионов, 29 (пенальти); 3:1 — Соучек, 74; 4:1 — Ерохин, 78; 5:1 — Полоз, 83.
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