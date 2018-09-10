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Сборная России разгромила Чехию в товарищеском матче
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Сборная России разгромила Чехию в товарищеском матче 

Газета.Ru + ещё 66 9 минут назад
Фото: Газета.Ru
Сборная России обыграла Чехию в товарищеском матче со счетом 5:1, сообщает Sport24.
Три мяча подопечные Станислава Черчесова смогли забить в первые полчаса игры. Сначала забил Алексей Ионов, потом был точен Антон Заболотный, а потом Ионов оформил дубль, реализовав пенальти, который заработал Заболотный.
Во втором тайме чехи смогли отыграть один мяч, который забил Томаш Сучек. Но при этом уже через пять минут Александр Ерохин вернул разницу в три мяча. Финальную точку в матче поставил Дмитрий Полоз.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сообщалось, что Заболотный выйдет с первых минут в матче с Чехией.
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