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Гушбауэр: «Россия компактно обороняется, у Чехии могут возникнуть проблемы со взятием ворот»
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Гушбауэр: «Россия компактно обороняется, у Чехии могут возникнуть проблемы со взятием ворот» 

SPORT24.ru 13 минут назад
Полузащитник сборной Чехии Йозеф Гушбауэр поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной России. Встреча состоится 10 сентября в Ростове-на-Дону.
«Матч против Турции мы смотрели. Россия хорошо, обороняемся, очень компактно. У нас могут возникнуть проблемы с взятием ворот.
Наш соперник очень сильный даже без нескольких игроков основного состава. Думаю, что нас ждёт тяжёлый матч. Мы проиграли последний матч, хотим улучшить игру и реабилитироваться. Мы неплохо играли в первом тайме против Украины (1:2), но потом пропустили. Это было обидное поражение. Мы не смотрим на этот матч, как на товарищеский. Мы постараемся победить.
Россия заслуженно играла в 1/4 чемпионата мира. Думаю, для всех это стало небольшим сюрпризом», — передает слова Гушбауэра корреспондент Sport24.ru Максим Алланазаров.
Начало матча Россия — Чехия — в 19:00 мск.
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