Шевченко: «Просил футболистов играть аккуратно, ведь со словаками тяжело постоянно атаковать»

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над командой Словакии (1:0) в матче группового раунда Лиги наций.

"После хорошего матча с чехами было очень важно восстановиться и немножко поменять менталитет, ведь играть в атакующем стиле со Словакией было бы тяжелее. Надо было терпеть, не рисковать. Просил убрать опрометчивые передачи, играть очень компактно, быстро возвращаться в середину поля при потере мяча, моменты будут.

Готовили ребят к такой игре, знали, что словаки — очень сбаланированная команда. Они давно играют одним составом, у них очень хорошие исполнители, прилично выглядят два центральных защитника. Знали, что будет тяжелая и вязкая игра. Благодарен ребятам, что они серьезно отнеслись к этой игре в плане психологии", — цитирует тренера издание Sportarena.

После двух туров сборная Украины занимает первое место с 6 баллами.