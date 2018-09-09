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Шевченко: «Просил футболистов играть аккуратно, ведь со словаками тяжело постоянно атаковать»
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Шевченко: «Просил футболистов играть аккуратно, ведь со словаками тяжело постоянно атаковать» 

Евро-футбол.Ру 11 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над командой Словакии (1:0) в матче группового раунда Лиги наций.
"После хорошего матча с чехами было очень важно восстановиться и немножко поменять менталитет, ведь играть в атакующем стиле со Словакией было бы тяжелее. Надо было терпеть, не рисковать. Просил убрать опрометчивые передачи, играть очень компактно, быстро возвращаться в середину поля при потере мяча, моменты будут.
Готовили ребят к такой игре, знали, что словаки — очень сбаланированная команда. Они давно играют одним составом, у них очень хорошие исполнители, прилично выглядят два центральных защитника. Знали, что будет тяжелая и вязкая игра. Благодарен ребятам, что они серьезно отнеслись к этой игре в плане психологии", — цитирует тренера издание Sportarena.
После двух туров сборная Украины занимает первое место с 6 баллами.
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