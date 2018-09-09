Карел Яролим: Приложим все усилия, чтобы достойно сыграть с Россией, которая сейчас на подъеме

Главный тренер сборной Чехии Карел Яролим высказался о сборной России перед товарищеским матчем команд в Ростове-на-Дону.

«Сборная России на подъеме, что они показали в матче с турецкой командой, и мы приложим все усилия, чтобы достойно сыграть с россиянами, — приводит «Р-Спорт» слова Яролима. — Перед началом чемпионата мира сборная России не достигала больших результатов, но на самом чемпионате мира команда сплотилась, показала стопроцентную самоотдачу и организацию, что нельзя не отметить».

Напомним, товарищеский матч Россия — Чехия пройдет 10 сентября на стадионе «Ростов Арена». Начало — 19:00 (мск).