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Артем Дзюба: Пора становиться чемпионом России
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Артем Дзюба: Пора становиться чемпионом России 

Советский спорт + ещё 1 1 час назад
Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал, о чем мечтает после выхода в четвертьфинал чемпионата мира со сборной России.
«В мире спорта главное после окончания карьеры то, что ты выиграл, — приводит «Р-Спорт» слова Дзюбы. — Любой трофей очень важен. Я не был чемпионом России, и главная цель в этом сезоне — победить в турнире. Я лично сделаю для этого все, уже пора становиться чемпионом. У нас очень серьезные конкуренты.
Чемпионат мира был хорошим опытом для сборной России. Даже сейчас — играли с Турцией, и была определенная уверенность. Раньше была боязнь, а теперь есть уверенность. После чемпионата мира Россию стали уважать на футбольном поле, это круто».
Напомним, Дзюбы по два раза выигрывал Кубок (2014, 2016) и Суперкубок (2015, 2016) России.
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