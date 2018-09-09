Артем Дзюба: Пора становиться чемпионом России

Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал, о чем мечтает после выхода в четвертьфинал чемпионата мира со сборной России.

«В мире спорта главное после окончания карьеры то, что ты выиграл, — приводит «Р-Спорт» слова Дзюбы. — Любой трофей очень важен. Я не был чемпионом России, и главная цель в этом сезоне — победить в турнире. Я лично сделаю для этого все, уже пора становиться чемпионом. У нас очень серьезные конкуренты.

Чемпионат мира был хорошим опытом для сборной России. Даже сейчас — играли с Турцией, и была определенная уверенность. Раньше была боязнь, а теперь есть уверенность. После чемпионата мира Россию стали уважать на футбольном поле, это круто».

Напомним, Дзюбы по два раза выигрывал Кубок (2014, 2016) и Суперкубок (2015, 2016) России.