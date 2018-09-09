Гол Жиру помог сборной Франции обыграть Нидерланды в Лиге наций

Сборная Франции одержала первую победу в Лиге наций УЕФА, обыграв команду Нидерландов в матче 2-го тура. Встреча прошла в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал французский нападающий Килиан Мбаппе, отличившийся на 14-й минуте после передачи полузащитника Блеза Матюиди. В середине второго тайма Нидерланды сравняли счёт благодаря точному удару форварда Райана Бабеля . Победу Франции принёс нападающий Оливье Жиру на 75-й минуте.

В других матчах 2-го тура Лиги наций сборная Кипра на своём поле сыграла вничью со Словенией (1:1), команда Гибралтара в гостях уступила Лихтенштейну (0:2).

Турнирную таблицу Лиги наций УЕФА можно посмотреть на «Чемпионате».

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