Ещё
Болгария выиграла у Норвегии и единолично возглавила группу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Болгария выиграла у Норвегии и единолично возглавила группу 

Советский спорт + ещё 1 1 час назад
Сборная Болгарии победила Норвегию (1:0) в матче второго тура группы 3 дивизиона C Лиги наций. Игра прошла на стадионе «Болгарска армии» в Софии.
Единственный гол на 59-й минуте забил форвард Радослав Василев. Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов провел за Болгарию все 90 минут и получил желтую карточку.
Отметим, что на 88-й минуте был удален защитник сборной Норвегии Ховард Нордвейт.
Болгарии набрала шесть очков и стала единоличным лидером группы. У Норвегии осталось три очка. В другом матче группы также в воскресенье Кипр сыграет со Словенией.
В следующих матчах 13 октября Болгария сыграет дома с Кипром, а Норвегия — со Словенией.
София
Лига наций
Дивизион C  Группа 3  Болгария — Норвегия — 1:0 (0:0)
Гол: Василев, 59.
Советский спорт: последние новости
Болгария выиграла у Норвегии и единолично возглавила группу Артем Дзюба: Пора становиться чемпионом России Александр Черников: Сборная России недовольна третьим местом на мемориале Гранаткина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе ушла с проката Медведевой79
Белорусы поддержали сборную лозунгом против России388
Медведева и Загитова снова соревнуются в Москве6
Судьба Медведевой в России предопределена62
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство298
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
02:39
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство
Биатлон
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:45
Серена Уильямс устроила скандал на US Open и проиграла
Теннис
00:36
Хрупкий турок. Лебедев нокаутировл Алтункаю
Бокс Статьи
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
02:49
Виктор Ан сдаёт квартиру
Зимние виды спорта
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
00:33
Губерниев взбесился из-за допинг-скандала
Биатлон
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение