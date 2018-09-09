Болгария выиграла у Норвегии и единолично возглавила группу 

Сборная Болгарии победила Норвегию (1:0) в матче второго тура группы 3 дивизиона C Лиги наций. Игра прошла на стадионе «Болгарска армии» в Софии.
Единственный гол на 59-й минуте забил форвард Радослав Василев. Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов провел за Болгарию все 90 минут и получил желтую карточку.
Отметим, что на 88-й минуте был удален защитник сборной Норвегии Ховард Нордвейт.
Болгарии набрала шесть очков и стала единоличным лидером группы. У Норвегии осталось три очка. В другом матче группы также в воскресенье Кипр сыграет со Словенией.
В следующих матчах 13 октября Болгария сыграет дома с Кипром, а Норвегия — со Словенией.
София
Лига наций
Дивизион C Группа 3 Болгария — Норвегия — 1:0 (0:0)
Гол: Василев, 59.