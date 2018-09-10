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Тренер сборной Франции по футболу Дешам: очень рад за Жиру
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Тренер сборной Франции по футболу Дешам: очень рад за Жиру 

RT на русском + ещё 6 13 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал домашнюю победу над командой Нидерландов в рамках матча Лиги наций, после которой прошло чествование чемпионов мира 2018 года.
«Победа была очень важна — без неё не состоялся бы этот праздник», — цитирует Дешама пресс-служа Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Он также персонально выделил нападающего Оливье Жиру, который забил победный гол в матче. В семи матчах ЧМ-2018 Жиру ни разу не отличился.
«Я очень рад за Жиру. Нападающие не всегда забивают мячи, им приходится переживать сложные моменты. Жиру очень полезен в нашей игре. Сегодня он забил красивый гол, который принёс нам победу», — заявил Дешам.
Жиру забил свой 32-й гол за сборную Франции и вышел на четвёртое место в списке бомбардиров национальной команды за всю историю. Больше него забивали только Давид Трезеге (34 мяча), Мишель Платини (41) и Тьерри Анри (51).
Ранее сборная Франции одержала победу над национальной командой Нидерландов в домашнем матче дивизиона А футбольной Лиги наций.
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