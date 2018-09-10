Жиру поблагодарил болельщиков после первой победы сборной после победы на ЧМ

Форвард сборной Франции Оливье Жиру рассказал о своих впечатлениях относительно домашней победы над сборной Нидерландов со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА, где нападающий стал автором победного гола, сообщает "Советский спорт"

"Мы очень довольны такой поддержкой болельщиков. Они не бросили нас в трудную минуту, а продолжали поддерживать. Сборная Франции боролась до конца именно благодаря своим любимым фанатам.

Матч получился непростым. Всегда трудно проводить матчи в роли чемпиона мира, однако мы очень хотели победить в своём первом домашнем матче после ЧМ-2018. Сборная Франции все время полна решимости на поле и за это сегодня мы были вознаграждены", — цитирует Жиру издание L'Equipe.

Для Жиру гол в матче с Нидерландами стал 32-м за национальную команду. По этому показателю Оливье обошел бывшего полузащитника сборной Франции Зинедина Зидана , у которого на счету 31 мяч. Больше Жиру и Зидана голов за сборную Франции забивали только три игрока: Давид Трезеге (34), Мишель Платини (41) и Тьерри Анри (51).