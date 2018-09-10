Россия сыграет с Чехией в отборе на Кубок мира. Чего ждать?

К соперникам сборной России приехали Веселы и Саторански. Чем это грозит?

Сборная России продолжает попытки попасть на Кубок мира, который пройдёт в Китае через год. Команда под руководством Сергея Базаревича закончила первый раунд отбора на втором месте в группе, и теперь начинается самое интересное. Чтобы поехать в Поднебесную, россиянам во втором раунде нужно занять в группе место не ниже третьего, причём результаты первого раунда тоже учитываются.

Ситуация не самая простая. Прямо сейчас наша команда выходит на Кубок мира, но преимущество над замыкающей секстет Боснией и Герцеговиной — всего один матч, а отставание от расположившейся на втором месте Чехии — два. У Финляндии почти идентичные показатели, и онf дышbт в спину сборной России. Скорее всего, именно в двух встречах с финнами будет решаться, кто в группе K заберёт третью путёвку на Кубок мира, однако терять очки команде Сергея Базаревича категорически противопоказано уже сейчас. Тем более грустно, что чехи собрали лучший за последние годы состав. В первом раунде сборная под руководством Ронена Гинзбурга потерпела всего одно поражение — в феврале лишь очко уступила исландцам, для которых эта победа осталась единственной. В остальном же сборная Чехии была почти безупречна и, хотя иногда побеждала в концовках, ни разу не позволила в себе по-настоящему усомниться.

Теперь же за чехов сыграют две главные звезды — Ян Веселы Томаш Саторански . Первый не выступал за сборную весь год, в последний раз национальная команда видела его на Евробаскете-2017; второй так и вовсе не показывался в составе сборной два года. Для нашей команды такое пополнение в составе соперника может стать ударом под дых в том смысле, что именно против игроков, чьи сильные стороны были такие же, как у этой парочки, сборной России приходилось сложнее всего.

Например, проблемы с центровыми в нашей команде по-прежнему не решены, и Владимир Ивлев сейчас — лучший на этой позиции. При этом Ивлев, вообще-то, форвард, и если в играх с Израилем и Польшей брал подвижностью, то шансов, что такое же пройдёт с Веселы, не так много. На фоне общего превосходства чехов на подборе (40 собранных отскоков за матч против 34 в первом раунде) добавление в состав летающего парня из «Фенера» выглядит совсем устрашающе. Особенно опасения вызывает собственная «краска» — в прошлом сезоне Евролиги Веселы вошёл в пятёрку лучших «подборщиков» на чужом щите, и он явно будет не прочь прописаться в трёхсекундной зоне сборной России. Будем надеяться, что Артём Клименко Никита Балашов подготовятся ко встрече с Яном.

Томаш Саторански — тоже из числа джокеров, которые Ронен Гинсбург обязательно в какой-то момент должен вытащить. Пока сборная России готовилась к отбору на Кубок мира матчами с Израилем и Польшей, чехи тоже зря времени не теряли и сыграли с Италией и Турцией. Если не считать вдрызг проваленную последнюю четверть с турками, то чехи выглядели очень солидно. Саторански в первом матче сделал дабл-дабл (Веселы, кстати, сделал это во втором) и показал, что он в отличной форме. Его любовь к быстрым отрывам никуда не делась, а это именно то, с чем россияне испытывали проблемы на Кубке Кондрашина и Белова, по крайней мере на протяжении полутора матчей нас этим мучили сначала израильтяне в полном составе, а затем Матеуш Понитка в одиночку.

Неизвестно, что покажет сборная России 13 сентября, но, например, за океаном пока не до конца разобрались, как бороться с Саторански и его глазами на затылке.

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Хотя, конечно, не всё так печально. Во-первых, встроить в работающий механизм два звена, каждое из которых потенциально может быть системообразующим, никогда не было простой задачей. Здесь не нужно уделять слишком много внимания «товарнякам» с итальянцами и турками. Гинзбург прекрасно понимает, что Веселы и Саторански — это роскошь, на которую вряд ли можно будет рассчитывать в ноябре и феврале, поэтому полностью перестраивать игру под двух звёзд было бы слишком недальновидно. Во-вторых, не всё будет зависеть от чехов. Мы уже видели, как может прогрессировать сборная России всего за два дня, и поэтому от не носящего товарищеский статус матча вправе ждать ещё большей самоотдачи и собранности. В игре с поляками сборная России уже показала, как умеет играть с позиции силы. Крепкие и стабильные сборные вроде Чехии как раз и нужно раскалывать в начале сезона.