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Тренер сборной Нидерландов Куман: давайте не будем забывать, что против нас играла Франция
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Тренер сборной Нидерландов Куман: давайте не будем забывать, что против нас играла Франция 

RT на русском + ещё 1 47 минут назад
Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Рональд Куман поделился мнением после проигранного национальной команде Франции матча в рамках Лиги наций УЕФА.
«Давайте не будем забывать, что нам противостояла Франция, поэтому мы не могли рассчитывать на контроль игры в течение 90 минут», — приводит слова Кумана Sport24 со ссылкой на пресс-службу УЕФА.
Он также посетовал на плохую реализацию моментов в матче с Францией. По его мнению, Нидерланды могли рассчитывать на успех в матче при более успешном раскладе.
«Я все ещё сержусь, потому что в матче было немало важных моментов, которыми мы не воспользовались. Мы могли бы извлечь больше из этого матча», — цитирует Кумана пресс-служба УЕФА.
Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал домашнюю победу над командой Нидерландов в рамках матча Лиги наций, после которой прошло чествование чемпионов мира 2018 года.
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