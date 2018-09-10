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Где смотреть матч Россия — Чехия
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Где смотреть матч Россия — Чехия 

Евро-футбол.Ру 22 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Сборная России после отличного старта в Лиге наций сыграет товарищеский матч с командой Чехии. Противостояние начнется в 19:00 и будет показано по каналам «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
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