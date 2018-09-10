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Экс-игрок «Спартака» Йиранек: «Матч Россия — Чехия очень престижный»
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Экс-игрок «Спартака» Йиранек: «Матч Россия — Чехия очень престижный» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший защитник «Спартака» Мартин Йиранек, ныне выступающий за «Дуклу», поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Чехии.
«Конечно, это будет товарищеский матч, но он, тем не менее, очень престижный. Россия добилась большого успеха на чемпионате мира, и для Чехии эта встреча станет важной с точки зрения оценки свои сил. Надеюсь, команды покажут хороший футбол с большим количеством голов», — цитируют Йиранека «Известия».
Йиранек дебютировал за первую сборную Чехии 21 августа 2002 года в матче против Словакии. Всего за национальную команду он провел 31 матч, голами не отметился.
Матч Россия — Чехия состоится 10 сентября в Ростове-на-Дону. Начало — в 19:00 мск.
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