Нигматуллин: в матче с Турцией Лунев был великолепен

"Товарищеский матч открывает большое поле для экспериментов. Не исключаю варианта, при котором в игре с чехами по тайму сыграют Шунин и Гильерме. Хотя тренер сборной может вновь сделать ставку на Лунева, чтобы упрочить его уверенность в себе. В матче с Турцией Андрей был великолепен", — заявил Нигматуллин.