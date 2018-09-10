Нигматуллин: в матче с Турцией Лунев был великолепен 

экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о своих впечатлениях об игре вратаря сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Андрея Лунева в матче против сборной Турции и о том, кто может занять место в воротах в контрольном матче с Чехией, сообщает газета «Известия».
"Товарищеский матч открывает большое поле для экспериментов. Не исключаю варианта, при котором в игре с чехами по тайму сыграют Шунин и Гильерме. Хотя тренер сборной может вновь сделать ставку на Лунева, чтобы упрочить его уверенность в себе. В матче с Турцией Андрей был великолепен", — заявил Нигматуллин.
Ранее нападающий сборной России Артем Дзюба поделился мнением о победе сборной России над Турцией в рамках Лиги Наций УЕФА.