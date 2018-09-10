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Шкриньяр: пенальти в ворота сборной Словакии не было
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Шкриньяр: пенальти в ворота сборной Словакии не было 

Чемпионат.com 40 минут назад
Защитник миланского «Интера» и сборной Словакии Милан Шкриньяр считает, что пенальти, благодаря которому национальная команда Украины одержала верх со счётом 1:0 в матче второго тура Лиги наций УЕФА, был назначен не по правилам.
«Не думаю, что это пенальти. Футболист сборной Украины прокинул мяч и оказался передо мной. Я выставил руку, он сразу упал. Обидно проиграть, ведь мы хорошо оборонялись всю игру. У нас были какие-то шансы и полумоменты, но помешало это падение. Теперь нам нужно выигрывать все оставшиеся встречи в группе, постараемся это сделать», — цитирует Шкриньяра Cas.sk со ссылкой на RCTV.
Сборная Украины, набрав 6 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице группы 1 в Лиге B Лиги наций, Словакия (0) — на 2-й строчке.
Следующий матч команда Словакии проведёт 13 октября на домашнем стадионе против Чехии.
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