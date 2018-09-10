«Барселона» поборется с «ПСЖ» за полузащитника сборной Бразилии Пакету

Каталонская «Барселона» заинтересована в приобретении полузащитника «Фламенго» и сборной Бразилии Лукаса Пакеты. Об этом сообщает Sport.es.

Ранее появилась информация, что 21-летний хавбек в январе 2019 года перейдет в «ПСЖ». Сообщалось, что парижане выиграли борьбу за талантливого футболиста у многих европейских клубов.

Пакета — воспитанник «Фламенго». За основной состав команды он дебютировал в марте 2016 года. 8 сентября 2018 года в товарищеском матче против сборной США Пакета дебютировал за первую сборную Бразилии.

В текущем сезоне полузащитник провел 20 матчей в чемпионате Бразилии, в которых забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.