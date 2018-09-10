Ещё
«Барселона» поборется с «ПСЖ» за полузащитника сборной Бразилии Пакету
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Барселона» поборется с «ПСЖ» за полузащитника сборной Бразилии Пакету 

SPORT24.ru 20 минут назад
Каталонская «Барселона» заинтересована в приобретении полузащитника «Фламенго» и сборной Бразилии Лукаса Пакеты. Об этом сообщает Sport.es.
Ранее появилась информация, что 21-летний хавбек в январе 2019 года перейдет в «ПСЖ». Сообщалось, что парижане выиграли борьбу за талантливого футболиста у многих европейских клубов.
Пакета — воспитанник «Фламенго». За основной состав команды он дебютировал в марте 2016 года. 8 сентября 2018 года в товарищеском матче против сборной США Пакета дебютировал за первую сборную Бразилии.
В текущем сезоне полузащитник провел 20 матчей в чемпионате Бразилии, в которых забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.
SPORT24.ru: последние новости
Франция обыграла Голландию, одержав первую победу в Лиге наций Черчесов сделал наших еще круче, чем на ЧМ. Старая сборная уже не вернется Чемпионат мира прошел, настоящая сборная возвращается. Прогноз на матч Турция — Россия
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова отказалась здороваться с Медведевой47
Тутберидзе ушла с проката Медведевой95
Судьба Медведевой в России предопределена62
Дзюба неожиданно «вылетел» из сборной33
Медведева и Загитова снова соревнуются в Москве6
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
02:39
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство
Биатлон
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:45
Серена Уильямс устроила скандал на US Open и проиграла
Теннис
00:36
Хрупкий турок. Лебедев нокаутировл Алтункаю
Бокс Статьи
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
02:49
Виктор Ан сдаёт квартиру
Зимние виды спорта
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
00:33
Губерниев взбесился из-за допинг-скандала
Биатлон
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение