Прогноз на матч Косово — Фареры: порадуют ли команды результативным футболом

Косово — Фарерские острова. Прогноз на матч 1-го тура Лиги наций УЕФА (10.09.2018, 21:45 мск).

Во втором туре Лиги наций встретятся два стремительно прогрессирующих аутсайдера — сборная Косова сыграет со сборной Фарерских островов. Обе команды сумели заработать очки в своих стартовых матчах, и теперь настроены развить свой успех. Букмекеры перед этой встречей видят фаворитом косовар.

Коэффициенты на матч: П1 — 1.64, X — 3.7, П2 — 6.60. ТБ 2,5 — 2.375, ТМ 2,5 — 1.66.

Сборная Косова

После провального выступления в отборочном цикле к ЧМ-2018 сборная Косова ещё ни разу не проигрывала. В конце прошлого года они в товарищеском матче обыграли сборную Латвии (4:3). В марте этого года были победы над африканскими Мадагаскаром (1:0) и Буркина-Фасо (2:0), а в июне удалось разгромить Албанию (3:0). Свой путь в Лиге наций косовары начинали выездным матчем со сборной Азербайджана, в котором смогли не позволить сыграть сопернику, в результате чего встреча завершилась скучной ничьей 0:0.

Сборная Фарерских островов

Фарерская сборная достаточно успешно, как для себя, выступила в отборе на ЧМ-2018, заняв в своей группе четвёртое место с девятью очками, оставив позади команды Латвии и Андорры. В этом календарном году команда Ларса Ольсена сыграла вничью с Латвией (1:1) и разгромила Лихтенштейн (3:0) в товарищеских матчах. В минувшую пятницу фарерцы смогли с победы стартовать в Лиге наций, спокойно разобравшись в родных стенах со сборной Мальты (3:1).

Статистика личных встреч

Единственный раз сборные Косова и Фарерских островов играли друг с другом в товарищеском матче в Германии в июне 2016-го года, и тогда косовары победили со счётом 2:0, забив по голу в концовках каждого из таймов.

Интересные факты

Сборная Косова имеет 5-матчевую беспроигрышную серию, причём в последних четырёх матчах она не пропускала (+4=1-0, 10:3);

Сборная Косова никогда ранее не побеждала в официальных матчах (+0=2-9, 3:24);

Сборная Фарерских островов имеет 3-матчевую безвыигрышную серию (+2=1-0, 7:2);

Сборная Фарерских островов имеет 4-матчевую безвыигрышную серию в гостевых матчах (+0=1-3, 1:8).