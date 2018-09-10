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Роналд Куман: «Давайте не забывать, что мы играли против Франции»
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Роналд Куман: «Давайте не забывать, что мы играли против Франции» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман — о матче со сборной Франции (1:2) в Лиге наций.
— Давайте не забывать, что мы играли против Франции, поэтому мы не могли ожидать, что будем контролировать игру все 90 минут, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Да, я все еще зол, потому что в этой игре было несколько ключевых моментов, большинством из которых мы не воспользовались. Мы могли достичь большего в этом матче. Но, по крайней мере, вы увидели, когда мы начали играть, как команда, что мы можем делать это хорошо.
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Франция — Голландия
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