Виргил ван Дейк: «Голландия хорошо сыграла во втором тайме»

Защитник сборной Голландии Виргил ван Дейк — о матче со сборной Франции (1:2) в Лиге наций.

— Мы хорошо играли во втором тайме. Что касается первого гола французов: ошибки — это часть футбола. В целом мы не давали Франции много возможностей забить в первом тайме, хоть они и доминировали по владению мячом, — цитирует голландца официальный сайт УЕФА. — Во втором тайме нам удалось сыграть гораздо лучше, и у нас были свои шансы. К сожалению, мы их не использовали. Мы можем вынести много позитива из этого матча, но я говорю это с горечью, потому что мы уезжаем с пустыми руками.

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Франция — Голландия