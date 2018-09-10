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Виргил ван Дейк: У Голландии были шансы во втором тайме игры с Францией
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Виргил ван Дейк: У Голландии были шансы во втором тайме игры с Францией 

Советский спорт + ещё 1 55 минут назад
Защитник сборной Голландии Виргил ван Дейк прокомментировал матч Лиги наций с Францией (1:2) на «Стад де Франс» в Сен-Дени.
Голы Мбаппе и Жиру принесли Франции победу над Голландией в матче Лиги наций
«Мы хорошо провели второй тайм, — приводит слова 27-летнего игрока официальный сайт УЕФА. — Что касается первого гола, то ошибки — это часть футбола. В принципе мы не позволили сопернику создать много моментов в первом тайме, хотя он и владел мячом.
После перерыва мы стали играть лучше, и у нас были шансы. К сожалению, нам не удалось их реализовать. В этом матче было много позитивного, но говоря это, я крайне расстроен, что мы возвращаемся домой с пустыми руками».
Напомним, единственный гол Голландии в этом матче на счету полузащитника Райана Бабела, который сравнял счет на 67-й минуте.
Теперь у Франции четыре очка после двух матчей в группе 1 дивизиона A, у Германии — одно очко, у Голландии — ноль. При этом последние две команды провели по одной игре. 13 октября Голландия примет Германию в Амстердаме.
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