Прогноз на матч Андорра — Казахстан: смогут ли казахстанцы реабилитироваться за проигрыш грузинам

Андорра — Казахстан. Прогноз на матч 1-го тура Лиги наций УЕФА (10.09.2018, 21:45 мск).

Сборные Андорры и Казахстана в своих стартовых матчах в Лиге наций не смогли забить голов. Сейчас они постараются исправить это и добыть свою первую победу в новом турнире. Букмекеры считают фаворитом этой встречи казахстанскую команду.

Коэффициенты на матч: П1 — 8.30, X — 3.66, П2 — 1.57. ТБ 2,5 — 2.81, ТМ 2,5 — 1.50.

Сборная Андорры

Сборная Андорры традиционно последней финишировала в своей группе в отборочном цикле на ЧМ-2018, хотя набрала целых 4 очка, умудрившись в июне прошлого года дома обыграть сборную Венгрии (1:0). В этом голу, что интересно, андоррцы не пропустили ещё ни одного гола, хотя сыграли 4 матча. Сперва они обыграли Лихтенштейн (1:0), а затем сыграли вничью с Кабо-Верде (0:0) и ОАЭ (0:0). В Лиге наций команда Кольдо Альвареса стартовала с выездной ничьей с Латвией (0:0). Матч получился очень скучным — андоррцы почти всё время защищались большими силами, не позволив сопернику создать ничего, хотя в концовке встречи сами имели несколько возможностей, но в створ ворот так и не попали.

Сборная Казахстана

Сборная Казахстана очень разочаровывает своих болельщиков. В отборе на ЧМ-2018 она не выиграла ни одного матча, уверенно финишировав на последнем месте в своей группе с тремя набранными очками. В этом году сборную возглавил Станимир Стойлов , при котором казахстанцы смогли выиграть 2 товарищеских матча из сыгранных трёх, обыграв Венгрию (3:2) и Азербайджан (3:0), между этими встречами проиграв только Болгарии (1:2), пропустив решающий гол на последних секундах встречи. Это дало болельщикам повод для оптимизма, но команда Стойлова бесславно стартовала в Лиге наций, дома проиграв сборной Грузии (0:2). На протяжении всего матча игра шла практически равная, и в середине второго тайма казахстанцы пропустили два гола с интервалом в 5 минут.

Где смотреть матч

Встречу между сборными Андорры и Казахстана в записи покажет телеканал «Матч! Футбол 3», начиная с 23:45 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция этого матча будет проходить на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

Сборные Андорры и Казахстана ранее играли друг с другом только в отборе на ЧМ-2010, и тогда казахстанцы выиграла оба матча — 3:0 дома и 3:1 в гостях.

Интересные факты

Сборная Андорры не пропустила ни одного гола в последних четырёх матчах (+1=3-0, 1:0);

В последних 13-ти матчах сборной Андорры проходила ставка «Хотя бы одна не забьёт» (+3=4-6, 4:15);

Сборная Казахстана выиграла у сборной Андорры оба предыдущих очных матча (+2=0-0, 6:1);

Сборная Казахстана имеет 11-матчевую безвыигрышную серию в официальных матчах (+0=3-8, 6:28);

Сборная Казахстана пропускала в 11-ти из последних 12-ти матчей (+2=1-9, 12:28).