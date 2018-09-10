Гебре Селассие: «Жаль, что Дзюба не сыграет со сборной Чехии»

Защитник сборной Чехии Теодор Гебре Селассие поделился ожиданиями от товарищеского матча против России и выразил сожаление по поводу отсутствия в составе соперника нападающего Артема Дзюбы. Встреча состоится 10 сентября в Ростове-на-Дону. Начало — в 19:00 мск.

«Мы просматривали последний матч сборной России против Турции. Понимаем, что нас ждет очень тяжелый матч с серьезным соперником. Для нас это будет важная игра, крайне важно реабилитироваться за недавнее поражение от Украины в Лиге наций.

Исходя из того, что мы видели в последнем матче сборной России, она придерживается командной игры. Конечно, очень выделяется Артем Дзюба . Этого игрока нельзя оставлять одного, за ним постоянно нужно присматривать. Жаль, что он не сыграет с Чехией, было бы интересно посоперничать с ним. Тем не менее нам точно будет непросто», — приводят слова Селассие.

Сборная Чехии 6 сентября в рамках первого тура Лиги наций уступила команде Украины — 1:2.