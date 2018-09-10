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Теодор Гебреселассие: «Жаль, что Дзюба не сыграет с Чехией — было бы интересно с ним посоперничать»
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Теодор Гебреселассие: «Жаль, что Дзюба не сыграет с Чехией — было бы интересно с ним посоперничать» 

Спорт-Экспресс + ещё 1 59 минут назад
Защитник сборной Чехии Теодор Гебреселассие поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной России.
— Мы просматривали последний матч сборной России против Турции. Понимаем, что нас ждет очень тяжелый матч с серьезным соперником. Для нас это будет важная игра, крайне важно реабилитироваться за недавнее поражение от Украины в Лиге наций, — цитируют футболиста "Известия". — Исходя из того, что мы видели в последнем матче сборной России, она придерживается командной игры. Конечно, очень выделяется Артем Дзюба. Этого игрока нельзя оставлять одного, за ним постоянно нужно присматривать. Жаль, что он не сыграет с Чехией, — было бы интересно посоперничать с ним. Тем не менее нам точно будет непросто.
Матч Россия — Чехия начнется в 19.00 по московскому времени.
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