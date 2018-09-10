Прогноз на матч Черногория — Литва: будут ли проблемы у балканцев в матче с прибалтами

Черногория — Литва. Прогноз на матч 1-го тура Лиги наций УЕФА (10.09.2018, 21:45 мск).

Потенциальные аутсайдеры четвёртой группы лиги C сборные Черногории и Литвы сыграют между собой в Подгорице. Хотя черногорцы аутсайдерами себя не считают, мечтая ещё побороться за первое место в группе, но для начала им нужно справиться с литовцами, которым обязательно нужно цепляться за очки в этой встрече, иначе вылета в низший дивизион вряд ли удастся избежать.

Коэффициенты на матч: П1 — 1.44, X — 4.25, П2 — 10.50. ТБ 2,5 — 2.21, ТМ 2,5 — 1.75.

Сборная Черногории

Сборная Черногории солидно выглядела в отборе на ЧМ-2018, до последних двух матчей сохраняя шансы на попадание в стыковые матчи, но всё-таки в решающий момент команда Любиши Тумбаковича проиграла Дании (0:1), пропустив её вперёд. Но вот в этом году дела у черногорцев складываются неважно — сперва они трижды играли вничью в товарищеских матчах, с Кипром (0:0), Турцией (2:2) и Боснией и Герцеговиной (0:0), а затем проиграли Словении (0:2). В стартовом матче Лиги наций команда Тумбаковича сыграла вничью в гостях с Румынией (0:0), и может быть счастлива такому результату, так как соперник владел большим преимуществом по игре и был гораздо ближе к победе.

Сборная Литвы

В 2016-м году сборная Литвы выдала несколько успешных матчей, в том числе успешно начав отбор на ЧМ-2018, но после этого всё снова развалилось, и команда начала проигрывать всем подряд, в итоге набрав лишь 6 очков в своей отборочной группе, опередив только сборную Мальты. Сборной продолжает руководить Эдгарас Янкаускас, и в этом году литовцы активно играли товарищеские матчи, но в них смогли только минимально обыграть Армению (1:0) и сыграть вничью с Латвией (1:1), проиграв при этом Грузии (0:4), Эстонии (0:2), Ирану (0:1) и Польше (0:4). С такими результатами минимальное домашнее поражение от Сербии (0:1) в стартовом матче Лиги наций выглядит удачей, особенно в свете того, что сербы обстреляли каркас литовских ворот, и не реализовали один пенальти.

Где смотреть матч

Прямая трансляция матча Черногория — Литва начнётся на телеканале «Матч! Футбол 3» в 21:35 по московскому времени.

Статистика личных встреч

Этот матч станет первым в истории между сборными Черногории и Литвы.

Интересные факты

Сборная Черногории имеет 7-матчевую безвыигрышную серию (+0=4-3, 4:9);

Сборная Литвы выиграла лишь 1 матч из последних 15-ти (+1=2-12, 4:33).