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Радим Ржезник: «У России шикарная команда»
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Радим Ржезник: «У России шикарная команда» 

Спорт-Экспресс 57 минут назад
Защитник сборной Чехии Радим Ржезник поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной России.
— У России шикарная команда и неважно, сыграют ли в их составе ключевые игроки, которые проявили себя на чемпионате мира, — цитируют футболиста "Известия". — Сборная состоит из футболистов, которые выступают в лучших клубах России. А у тренера Станислава Черчесова есть собственное видение игры, и он ориентируется на него независимо от наличия или отсутствия определенных игроков. Уверен, наш оппонент покажет игру не хуже, чем на чемпионате мира.
Матч Россия — Чехия начнется в 19.00 по московскому времени.
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