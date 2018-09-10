Радим Ржезник: «У России шикарная команда» 

Защитник сборной Чехии Радим Ржезник поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной России.
— У России шикарная команда и неважно, сыграют ли в их составе ключевые игроки, которые проявили себя на чемпионате мира, — цитируют футболиста "Известия". — Сборная состоит из футболистов, которые выступают в лучших клубах России. А у тренера Станислава Черчесова есть собственное видение игры, и он ориентируется на него независимо от наличия или отсутствия определенных игроков. Уверен, наш оппонент покажет игру не хуже, чем на чемпионате мира.
Матч Россия — Чехия начнется в 19.00 по московскому времени.