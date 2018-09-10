Ещё
Хавбек сборной Чехии назвал самого яркого футболиста в сборной России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хавбек сборной Чехии назвал самого яркого футболиста в сборной России 

Газета.Ru + ещё 5 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник сборной Чехии Яромир Змыргал поделился ожиданиями от предстоящего контрольного матча с национальной командой России, сообщает газета «Известия».
"Безусловно, в предстоящей игре Россия сыграет не в лучшем своем составе. Но, тем не менее, у них хватает качественных футболистов. Конечно, ярче остальных в команде выделяется Артем Дзюба. Его игру мы анализировали — он сильный, габаритный форвард, который цепляется за мяч и часто делает полезные передачи. Даже несмотря на то, что он не сыграет с Чехией, Россия показывает командную игру, много атакует, поэтому нам будет непросто", — уверен футболист.
Ранее нападающий сборной России Артем Дзюба поделился мнением о победе сборной России над Турцией в рамках Лиги Наций УЕФА.
Газета.Ru: последние новости
Форвард сборной Нидерландов забил первый мяч за 13 лет Вице-президент РФС: успех России на ЧМ-2018 не был случайным Экс-защитник сборной Чехии: против России не сыграют ряд травмированных игроков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве97
Дзюба неожиданно «вылетел» из сборной33
Судьба Медведевой в России предопределена62
Тутберидзе ушла с проката Медведевой96
Загитова отказалась здороваться с Медведевой54
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
02:39
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство
Биатлон
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:45
Серена Уильямс устроила скандал на US Open и проиграла
Теннис
00:36
Хрупкий турок. Лебедев нокаутировл Алтункаю
Бокс Статьи
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
02:49
Виктор Ан сдаёт квартиру
Зимние виды спорта
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
00:33
Губерниев взбесился из-за допинг-скандала
Биатлон
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение