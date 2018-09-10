Хавбек сборной Чехии назвал самого яркого футболиста в сборной России 

Полузащитник сборной Чехии Яромир Змыргал поделился ожиданиями от предстоящего контрольного матча с национальной командой России, сообщает газета «Известия».
"Безусловно, в предстоящей игре Россия сыграет не в лучшем своем составе. Но, тем не менее, у них хватает качественных футболистов. Конечно, ярче остальных в команде выделяется Артем Дзюба. Его игру мы анализировали — он сильный, габаритный форвард, который цепляется за мяч и часто делает полезные передачи. Даже несмотря на то, что он не сыграет с Чехией, Россия показывает командную игру, много атакует, поэтому нам будет непросто", — уверен футболист.
Ранее нападающий сборной России Артем Дзюба поделился мнением о победе сборной России над Турцией в рамках Лиги Наций УЕФА.