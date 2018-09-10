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Яромир Змргал: «Ярче остальных в сборной России выделяется Дзюба»
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Яромир Змргал: «Ярче остальных в сборной России выделяется Дзюба» 

Спорт-Экспресс 46 минут назад
Полузащитник сборной Чехии Яромир Змргал — о товарищеском матче Россия — Чехия.
— Безусловно, в предстоящей игре Россия сыграет не в лучшем своем составе, — цитируют футболиста "Известия". — Но, тем не менее, у них хватает качественных футболистов. Конечно, ярче остальных в команде выделяется Артем Дзюба. Его игру мы анализировали — он сильный, габаритный форвард, который цепляется за мяч и часто делает полезные передачи. Даже несмотря на то, что он не сыграет с Чехией, Россия показывает командную игру, много атакует, поэтому нам будет непросто.
Матч Россия — Чехия начнется в 19.00 по московскому времени.
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