Прогноз на матч Россия — Чехия: порадует ли команда Черчесова в Ростове-на-Дону

Россия — Чехия. Прогноз на товарищеский матч (10.09.2018, 19:00 мск).

В понедельник сборная России, после успешного старта в Лиге наций, в Ростове-на-Дону проведёт товарищеский матч против сборной Чехии. Ростовчане с нетерпением ждут матча главной команды страны, и сегодня вечером на трибунах «Ростов Арены» будет аншлаг. Увы, они не смогут увидеть на поле Артёма Дзюбу и Фёдора Кудряшова , которые получили повреждения в прошлом матче, и досрочно вынуждены были покинуть расположение сборной. Тем не менее букмекеры всё равно считают нашу команду фаворитом.

Коэффициенты на матч: П1 — 1.92, X — 3.60, П2 — 4.40. ТБ 2,5 — 2.34, ТМ 2,5 — 1.67.

Сборная России

Сборная России не растеряла свой задор после чемпионата мира, продолжая играть вдохновенно. В дебютном матче в Лиге наций россияне выдали очень сильный первый тайм в выездном матче с Турцией, где должны были забивать 3-4 гола. Забил только Черышев, а перед перерывом умудрились пропустить. Благо, в дебюте второго тайма Дзюба забил свой гол, который в итоге оказался победным. Хотя в концовке матча команда Станислава Черчесова серьёзно подсела в физическом плане, и не могла навязывать контригру. Соперник несколько раз был близок к тому, чтобы вырвать ничью, но великолепен был Лунёв.

Сборная Чехии

Чешская сборная разочаровала своих болельщиков в дебютном матче в Лиге наций, проиграв в родных стенах Украине (1:2). Причём именно чехи забили в том матче быстрый гол, но после него украинцы начали буквально возить их по полю. Тем не менее чехи изо всех сил защищались большими силами, но всё же дотерпеть до свистка не могли, пропустив по голу в компенсированное время каждого из таймов. Накануне матча с Россией Карел Яролим отметил, что его команда переживает непростые времени, связанные со сменой поколений в сборной, тем не менее отметил, что чехи приехали в Ростов-на-Дону за победой.

Где смотреть матч

В 18:55 по московскому времени прямая трансляция из Ростова-на-Дону начнётся на телеканалах «Матч ТВ» и «МАТЧ ПРЕМЬЕР». Текстовая трансляция матча Россия — Чехия состоится на спортивном портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

Впервые сборные России и Чехии встретились между собой на Евро-1996, и тогда матч закончился вничью 3:3 (Мостовой 49', Тетрадзе 54', Бесчастных 85' — Сухопарек 5', Кука 19', Шмицер 88'). На Евро-2012 россияне разгромили чехов 4:1 (Дзагоев 15', 79', Широков 24', Павлюченко 82' — Пиларж 52'). В третий раз команды играли в товарищеском матче в австрийском Иннсбруке, и тогда россияне уступили чехам со счётом 1:2 (Кокорин 6' — Росицки 49', Нецид 90').

Интересные факты

Сборная России проиграла лишь 1 матч из последних семи (+3=3-1, 14:9);

Сборная России пропускала в каждом из последних пяти матчей (+2=2-1, 8:8);

Сборная России имеет 7-матчевую безвыигрышную серию в товарищеских матчах (+0=3-4, 6:13);

Во всех трёх предыдущих матчах между сборными России и Чехии проходила ставка «Обе забьют и Тотал больше 2,5»;

Сборная Чехии выиграла 3 последних выездных матча (+3=0-0, 7:2);

Сборная Чехии имеет 11-матчевую безничейную серию (+6=0-5, 17:15).