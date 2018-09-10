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Лев о победе над Перу: «Команда боролась до конца»
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Лев о победе над Перу: «Команда боролась до конца» 

Soccer News 43 минуты назад
Фото: Soccer News
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев оценил игру команды в товарищеском матче с национальной командой Перу (2:1).
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