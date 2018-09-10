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Где смотреть матч Португалия — Италия
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Где смотреть матч Португалия — Италия 

Евро-футбол.Ру 44 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Центральный матч понедельника состоится в Португалии. Чемпионы Европы в Лиге наций сразятся со сборной Италии. Права на трансляцию игры принадлежат десяткам телеканалов, включая «Матч ТВ». Стартовый свисток прозвучит в 21:45.
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