Где смотреть матч Португалия — Италия

Центральный матч понедельника состоится в Португалии. Чемпионы Европы в Лиге наций сразятся со сборной Италии. Права на трансляцию игры принадлежат десяткам телеканалов, включая «Матч ТВ». Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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