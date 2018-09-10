Бабель забил за сборную Нидерландов впервые за 13 лет

Сборная Нидерландов в матче второго тура группового этапа Лиги наций уступила национальной команде Франции со счётом 1:2. Единственный мяч голландцев забил нападающий Райан Бабель

Этот мяч стал для него первым голом в официальном матче за Нидерланды за последние 13 лет. Последний раз он забивал, когда ему было всего 18 лет. 26 марта 2005 года голландец поразил ворота сборной Румынии. Всего на счету Райана 9 голов в 53 матчах.

После двух туров Лиги наций сборная Нидерландов занимает последнее место в группе 1 лиги А, проведя один матч и не набрав ни одного очка. 13 октября голландцы проведут домашнюю встречу против национальной команды Германии.