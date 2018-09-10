Ещё
Бабель забил за сборную Нидерландов впервые за 13 лет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бабель забил за сборную Нидерландов впервые за 13 лет 

Чемпионат.com 44 минуты назад
Сборная Нидерландов в матче второго тура группового этапа Лиги наций уступила национальной команде Франции со счётом 1:2. Единственный мяч голландцев забил нападающий Райан Бабель.
Этот мяч стал для него первым голом в официальном матче за Нидерланды за последние 13 лет. Последний раз он забивал, когда ему было всего 18 лет. 26 марта 2005 года голландец поразил ворота сборной Румынии. Всего на счету Райана 9 голов в 53 матчах.
После двух туров Лиги наций сборная Нидерландов занимает последнее место в группе 1 лиги А, проведя один матч и не набрав ни одного очка. 13 октября голландцы проведут домашнюю встречу против национальной команды Германии.
Чемпионат.com: последние новости
Сборная Англии впервые за 11 лет проиграла официальный матч на «Уэмбли» Гол Жиру помог сборной Франции обыграть Нидерланды в Лиге наций Германия обыграла Перу в товарищеском матче, Куэва отметился голевой передачей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«У России шикарная команда»4
Роналду обнаружили голым и думающим о Месси
Дзюба неожиданно «вылетел» из сборной33
Тутберидзе ушла с проката Медведевой95
Судьба Медведевой в России предопределена62
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
02:39
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство
Биатлон
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:45
Серена Уильямс устроила скандал на US Open и проиграла
Теннис
00:36
Хрупкий турок. Лебедев нокаутировл Алтункаю
Бокс Статьи
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
02:49
Виктор Ан сдаёт квартиру
Зимние виды спорта
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
00:33
Губерниев взбесился из-за допинг-скандала
Биатлон
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение