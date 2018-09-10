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Форвард сборной Нидерландов забил первый мяч за 13 лет
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Форвард сборной Нидерландов забил первый мяч за 13 лет 

Газета.Ru + ещё 1 53 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Бывший нападающий английского «Ливерпуля» Райан Бабель забил первый мяч за сборную Нидерландов за последние 13 лет, сообщает "Советский спорт".
Это случилось в матче второго тура группового этапа Лиги наций, где голландцы проиграли французам со счетом 1:2.
Последний раз Бабель забивал, когда ему было всего 18 лет. 26 марта 2005 года голландец поразил ворота сборной Румынии.
После двух туров Лиги наций сборная Нидерландов занимает последнее место в группе 1 Лиги А, проведя один матч и не набрав ни одного очка.
Ранее Франция обыграла Голландию и одержала первую победу в Лиге наций.
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