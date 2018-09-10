Форвард сборной Нидерландов забил первый мяч за 13 лет

Это случилось в матче второго тура группового этапа Лиги наций, где голландцы проиграли французам со счетом 1:2.

Последний раз Бабель забивал, когда ему было всего 18 лет. 26 марта 2005 года голландец поразил ворота сборной Румынии.

После двух туров Лиги наций сборная Нидерландов занимает последнее место в группе 1 Лиги А, проведя один матч и не набрав ни одного очка.

Ранее Франция обыграла Голландию и одержала первую победу в Лиге наций.