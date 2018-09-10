Бышовец предсказал команде Черчесова успех

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказал мнение о предстоящей товарищеской игре с Чехией. 72-летний чемпион Игр-1988 не сомневается в победе команды Станислава Черчесова

«У Чехии, думаю, мы выиграем. В матче с Украиной чехи выглядели командой более слабой: и по ходу матча, и по количеству моментов, по инициативе. Думаю, мы станем свидетелями ещё одной победы российской сборной», — цитирует Бышовца «Рейтинг букмекеров».

Матч Россия — Чехия состоится 10 сентября в Ростове-на-Дону и начнется в 19:00 по московскому времени.