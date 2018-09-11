Рейнгольд: сборная набирает обороты, вопросов к Черчесову всё меньше и меньше 

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд высказался по поводу победы сборной России над сборной Чехии (5:1) в товарищеском матче.
«Доволен всем, что увидел. Забить пять мячей не так просто. Я видел одну команду — Россию. А всё остальное — проблемы Чехии. Играли с настроением, но и было мастерство.
Хочу сказать, что я доволен, как работает Черчесов. Да, я его критиковал. Но команда набирает обороты и играет в тот футбол, который лично я хочу видеть. Надёжно играем в обороне, в атаке ярко. Вопросов к Черчесову всё меньше и меньше. Но надо посмотреть, как мы будем играть с более сильными соперниками.
Играть так, как играла Чехия — недопустимо. Но наши выглядели прилично. Есть предпосылки для того, чтобы мы играли так всегда. Есть потенциал, ведь многих игроков основного состава не было на поле», — сказал Рейнгольд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.