Рейнгольд: сборная набирает обороты, вопросов к Черчесову всё меньше и меньше

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд высказался по поводу победы сборной России над сборной Чехии (5:1) в товарищеском матче.

«Доволен всем, что увидел. Забить пять мячей не так просто. Я видел одну команду — Россию. А всё остальное — проблемы Чехии. Играли с настроением, но и было мастерство.

Хочу сказать, что я доволен, как работает Черчесов. Да, я его критиковал. Но команда набирает обороты и играет в тот футбол, который лично я хочу видеть. Надёжно играем в обороне, в атаке ярко. Вопросов к Черчесову всё меньше и меньше. Но надо посмотреть, как мы будем играть с более сильными соперниками.