Игроки ГК «Спартак» — гости студии Sport24.ru. Начало трансляции — в 11:00

В понедельник, 10 сентября, гостями программы Александра Кузмака в студии Sport24.ru станут игроки гандбольного клуба «Спартак» Москва — линейный Егор Евдокимов и левый полусредний Александр Деревень

Евдокимов является победителем чемпионатов России (6 раз), Испании, Украины и Белоруссии (все — по 1 разу). Обладатель Кубка Кубков, в составе сборной России участвовал в Олимпийских играх в Пекине, чемпионатах мира и Европы. Летом 2017 года после двухлетней паузы в карьере вернулся в гандбол и подписал контракт со «Спартаком». В минувшем сезоне стал одним из лидеров команды. Благодаря успешной игре за красно-белых вызывался в сборную России.

Деревень выступал в системе «Чеховских медведей», где постепенно дорос до игрока основного состава. Трижды выигрывал чемпионат России, а в сезоне-2014/2015 был признан самым ценным гандболистом Суперлиги. Летом 2015 года Деревень перебрался в македонский «Вардар», за который выступал в течение двух сезонов. С командой из Скопье россиянин побеждал в национальном чемпионате и Кубке, а также выигрывал Лигу чемпионов. Летом 2017 года Александр подписал контракт со «Спартаком».

В сезоне-2017/18 «Спартак» стал серебряным призером чемпионата России и серебряным призером Кубка России.

Начало трансляции — в 11:00 по московскому времени.