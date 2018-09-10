Ещё
Игроки ГК «Спартак» — гости студии Sport24.ru. Начало трансляции — в 11:00
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игроки ГК «Спартак» — гости студии Sport24.ru. Начало трансляции — в 11:00 

SPORT24.ru 19 минут назад
В понедельник, 10 сентября, гостями программы Александра Кузмака в студии Sport24.ru станут игроки гандбольного клуба «Спартак» Москва — линейный Егор Евдокимов и левый полусредний Александр Деревень.
Евдокимов является победителем чемпионатов России (6 раз), Испании, Украины и Белоруссии (все — по 1 разу). Обладатель Кубка Кубков, в составе сборной России участвовал в Олимпийских играх в Пекине, чемпионатах мира и Европы. Летом 2017 года после двухлетней паузы в карьере вернулся в гандбол и подписал контракт со «Спартаком». В минувшем сезоне стал одним из лидеров команды. Благодаря успешной игре за красно-белых вызывался в сборную России.
Деревень выступал в системе «Чеховских медведей», где постепенно дорос до игрока основного состава. Трижды выигрывал чемпионат России, а в сезоне-2014/2015 был признан самым ценным гандболистом Суперлиги. Летом 2015 года Деревень перебрался в македонский «Вардар», за который выступал в течение двух сезонов. С командой из Скопье россиянин побеждал в национальном чемпионате и Кубке, а также выигрывал Лигу чемпионов. Летом 2017 года Александр подписал контракт со «Спартаком».
В сезоне-2017/18 «Спартак» стал серебряным призером чемпионата России и серебряным призером Кубка России.
Начало трансляции — в 11:00 по московскому времени.
SPORT24.ru: последние новости
Чемпионат мира прошел, настоящая сборная возвращается. Прогноз на матч Турция — Россия Гебре Селассие: «Жаль, что Дзюба не сыграет со сборной Чехии» Черышев: «Сборная России показала хорошую игру с Турцией, особенно в первом тайме»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве90
Дзюба неожиданно «вылетел» из сборной33
Судьба Медведевой в России предопределена62
Тутберидзе ушла с проката Медведевой96
Загитова отказалась здороваться с Медведевой54
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
02:39
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство
Биатлон
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:45
Серена Уильямс устроила скандал на US Open и проиграла
Теннис
00:36
Хрупкий турок. Лебедев нокаутировл Алтункаю
Бокс Статьи
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
02:49
Виктор Ан сдаёт квартиру
Зимние виды спорта
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
00:33
Губерниев взбесился из-за допинг-скандала
Биатлон
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение